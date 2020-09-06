Как Украина безвольно проиграла Испании

Испанцы могли забить вдвое больше.Фото EFE

Сборная Украины сыграла второй матч в Лиге наций 2020/21. В этот раз в соперниках была топовая Испания.

Накануне матча Шевченко потерял Степаненко. Тарас повредил колено. Вместо него в старте вышел Харатин (первый матч за сборную). Также стоит отметить появление Марлоса и Яремчука. Коноплянка присел на скамейку. Об этом сообщает "Трибуна".

Испанцы начали очень активно. Уже на 2-й минуте Фати заработал пенальти после фола Кривцова. Рамос забил, хотя Пятов был близок к сэйву.

На 29-й Рамос сделал дубль, переиграв Кривцова после подачи Ольмо.

А спустя четыре минуты 17-летний Фати классным ударом сделал счет разгромным.

Ну а на 84-й минуте Ферран Торрес забил четвертый. 4:0, как четырнадцать лет назад.

Это первое поражение сборной Украины с 16 ноября 2018 года. Тогда наша команда разгромно проиграла Словакии 1:4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дежавю. Испания снова разгромила Украину – 4:0

После второго тура команда Шевченко на втором месте, так как в параллельном матче немцы сыграли вничью со Швейцарией (1:1).