Как Украина безвольно проиграла Испании

 
Ексклюзивы
1/5
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 459
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1278
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 567
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 369
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 450
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3303
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 684
Фото
Все фото
17
4
9
3
3
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Видео
Все видео
Как Украина безвольно проиграла Испании
Как Украина безвольно проиграла Испании
Португалия разбила Хорватию в Лиге Наций
Португалия разбила Хорватию в Лиге Наций
Мишель Платини дружил в "Ювентусе" только с Бонеком
Мишель Платини дружил в "Ювентусе" только с Бонеком
Будто кролик перед удавом. Как Украина проигрывала Испании
Будто кролик перед удавом. Как Украина проигрывала Испании
Украина одолела злейшего футбольного врага
Украина одолела злейшего футбольного врага
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 486
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9693
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2547
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 657
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 981
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 342
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 06:11

Как Украина безвольно проиграла Испании

  Комментировать
Как Украина безвольно проиграла Испании
Испанцы могли забить вдвое больше.Фото EFE

Сборная Украины сыграла второй матч в Лиге наций 2020/21. В этот раз в соперниках была топовая Испания.

Накануне матча Шевченко потерял Степаненко. Тарас повредил колено. Вместо него в старте вышел Харатин (первый матч за сборную). Также стоит отметить появление Марлоса и Яремчука. Коноплянка присел на скамейку. Об этом сообщает "Трибуна".

Испанцы начали очень активно. Уже на 2-й минуте Фати заработал пенальти после фола Кривцова. Рамос забил, хотя Пятов был близок к сэйву.

На 29-й Рамос сделал дубль, переиграв Кривцова после подачи Ольмо.

А спустя четыре минуты 17-летний Фати классным ударом сделал счет разгромным.

Ну а на 84-й минуте Ферран Торрес забил четвертый. 4:0, как четырнадцать лет назад.

Это первое поражение сборной Украины с 16 ноября 2018 года. Тогда наша команда разгромно проиграла Словакии 1:4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дежавю. Испания снова разгромила Украину – 4:0

После второго тура команда Шевченко на втором месте, так как в параллельном матче немцы сыграли вничью со Швейцарией (1:1).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как Украина безвольно проиграла Испании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17 1 Просмотров: 28206
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 9839
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 8622
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 7551
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 6237
Спорт
Джоковича выгнали з US Open
Джоковича выгнали з US Open Просмотров: 378
Мы не можем сыграть на высоком уровне два матча подряд – Шевченко
Мы не можем сыграть на высоком уровне два матча подряд – Шевченко Просмотров: 180
Почему Испания разгромила Украину
Почему Испания разгромила Украину
 Просмотров: 738
Дежавю. Испания снова разбила Украину – 4:0
Дежавю. Испания снова разбила Украину – 4:0
 Просмотров: 1386
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 9839
Больше всего комментируют
17
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
7
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
5
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
Голосов: 1021
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua