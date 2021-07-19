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вторник, 20 июля 2021 06:11

Как тренируются вратари "Динамо"

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Как тренируются вратари &quot;Динамо&quot;

Киевское "Динамо" проводит подготовку к новому сезону в Швейцарии.

Клубный канал киевлян показал, как на сборах работал динамовские вратари.

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К Денису Бойко и Валентину Моргуну присоединились Георгий Бущан и Руслан Нещерет. Первый имел дополнительный отпуск за участие в Евро, а второй - только начал полноценную подготовку после травмы.

Тренер вратарей "Динамо" Михаил Михайлов проводил упражнения на реакцию, игру на линии и умение играть ногами.

17 июля "Динамо" проиграло в товарищеском матче представителю чемпионата Франции "Ницце" - 1:2.

20 июля "Динамо" сыграет контрольный матч против представителя Ла Лиги "Атлетика" Бильбао ".

1 августа команда Мирчи Луческу стартует в новом чемпионе Украины матчем против "Вереса".

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