Как тренируют вратарей сборной Украины

Сборная Украины проводит подготовку к Евро-2020/21.

Тренер вратарей в национальной команды Педро Харо решил организовать краш-тест для Георгия Бущана и Анатолия Трубина.

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Харо не жалел голкиперов "Динамо" и "Шахтера", тренируя их реакцию на удары в ближний угол с короткой дистанции. Эмоции в Трубина зашкаливали, и он тихо ругался, а Бущан порвал тренировочную куртку.

Анатолий Трубин и Георгий Бущан вошли в заявку сборной Украины на Евро-2020/21. Еще одним вратарем национальной команды стал Андрей Пятов. Не поедет не турнир голкипер "Реала" Андрей Лунин.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет на групповой стадии против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии