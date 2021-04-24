Как сын Суркиса спас "Динамо"

Вячеслав Суркис играет за юношескую команду "Динамо". Фото: Oleg Fedchenko / Facebook

В матче детско-юношеской лиги Ю -15 "Рух-Карпаты" уступили дома сверстникам из "Динамо".

Одним из героев встречи стал сын одного из владельцев киевского клуба Григория Суркиса Вячеслав. Вратарь юношеской команды спас свою партнеров, когда отразил пенальти. Суркис-младший забил "намертво" мяч после удара соперника.

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Киевляне победы благодаря единственному голу, который на свой счет записал Кирилл Пашко. Форвард киевлян красивым обводным ударом переправил мяч в сетку ворот соперника.

Вячеслав Суркис не впервые проявляет себя на юношеском уровне. В начале года он стал настоящим героем турнира в Виннице, когда дважды отразил пенальти в одном матче.