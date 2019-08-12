Как сыграли в своих чемпионатах соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы

Уссама Идрисс стал героем матча "АЗ"

Соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы на выходных провели матчей своих чемпионатов.

Соперник "Зари" болгарский ЦСКА имел сложную встречу с чемпионом страны "Лудогорцем". Матч проходил при полном преимуществе более именитого соперника. ЦСКА играл от обороны и надеялся на контратаки. Но ни одной из команд не удалось открыть счет. Хотя ближе к победе был именно "Лудогорец".

ЦСКА потратил много сил в матче чемпионата. Такая ситуация пойдет на пользу "Зари" в ответных матчах.

Соперник "Мариуполя" нидерландский АЗ победил в матче чемпионата. Клуб из Алкмаара без проблем одержал победу в чемпионате и возглавил турнирную таблицу.

"АЗ победил "Ваалвейк" после посещения Одессы. Дублем в составе алкмарцив отличился Идрисси, который сначала убежал от защитников после передачи Боада и пробил мимо голкипера в дальний угол. Чуть позже эта парочка создала и второй гол, Идрисси замкнул передачу Боада. Во втором тайме соперник "Мариуполя" получил количественное преимущество после удаления в составе соперника.

"АЗ одержал победу на классе, потратив минимум сил. Только пока непонятно, где будет проведен матч против "Мариуполя", потому что крыша арены домашнего стадиона алкмаарцев провалилась.

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15 августа "Мариуполь" и "Заря" сыграют ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Луганчане начнут игру в 20:00, а "азовцы" - в 21:30.