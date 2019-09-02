Как сыграли соперники украинских команд в еврокубках

Зинченко помог "МС" добыть очередную победу в АПЛ

Соперники украинских команд провели свои матчи в чемпионатах на выходных.

Фаворит группы "горняков" "Манчестер Сити" легко дома победил "Брайтон 4: 0. Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч в составе команды Гвардиолы.

"Аталанта" дома проиграла "Торино" 2: 3. Игрок сборной Украины Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных. Вышло на поле на 67 минуте игры, когда хозяева уступали.

"Динамо" Загреб в субботу потерп поражение от принципиального соперника "Хайдука" 1: 0 в главном матче чемпионата Хорватии.

Соперники "Динамо" в Лиге Европы тоже сыграли не очень удачно. "Копенгаген" уступил в гостях "Ольборг" 1: 0. Швейцарский "Лугано" в гостях проиграл 2: 1 одному из фаворитов чемпионата "Базелю". Только шведский "Мальме" легко победил "Кальмар" в чемпионате Швеции

Соперник "Александрии" "Вольфсбург" дома сыграл вничью с "Паретборном" 1: 1. "Сент -Етьен" в гостях проиграл "Марселю" 1: 0, а "Гент" победил "Серкель" 3: 2. Яремчук был вне заявки, а Пластун провел на поле весь матч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коноплянка близок к переходу в "Шахтер"

В рамках 6 тура УПЛ "Динамо" сыграло в ниичю с "Зарей" 2: 2, "Александрия" победила "Ворсклу" 1: 0, а "Шахтер" разгромил "Олимпик" 4: 0.