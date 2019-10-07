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Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

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Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Александр Зинченко не помог "Манчестер Сити" уйти от поражения. Фото: REUTERS

Соперники украинских команд провели матчи своих национальных чемпионатов на выходных.

"Динамо" Загреб в чемпионате Хорватии получило минимальную победу над одним из аутсайдеров "Славен" Белупо 1:0. Таким образом отставание от "Гайдука" сократилось до 1 очка при игре в запасе.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" сенсационно дома проиграл "Вулверхэмптон" 0:2 и отпустил "Ливерпуль" уже на 8 очков в чемпионской гонке. Александр Зинченко вышел на замену и отыграл весь второй тайм.

В Сергее А "Аталанта" Руслана Малиновского победила "Лечче" Евгения Шахова 3: 1. Оба игрока начали матч на скамейке запасных. Малиновский все же вышел на поле на последние 15 минут игры.

В украинском дерби в Италии Шахов и Малиновский начали матч на скамейке запасных


В чемпионате Дании соперник "Динамо" "Копенгаген" уступил в гостях "Бронбю" 3: 1. "Мальме" минимально победило дома "Гетеборг" 1: 0. Причем хозяева завершали матч в меньшинстве. "Лугано" в гостях победил "Сьон" 2: 1.

"Вольфсбург" дома победил минимально "Унион" 1: 0, а "Сент - Этьен" в конце игры благодаря голу Берич одолел "Лион" с таким же счетом. В чемпионате Бельгии "Генк" был разгромлен "Брюгге" 4: 0. Пластун и Яремчук вышли в старте своей команды и сыграли весь матч.

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В чемпионате Украины "Шахтер" легко победил "Днепр-1" 2:0, "Динамо" разгромило "Колос" 4:0, а "Александрия" победила "Карпаты" 2:1.

Автор: Сергей Тищенко
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