Как сыграли соперники украинских клубов в Еврокубках

Завершился очередной тур в европейских чемпионатах. Вашему вниманию результаты соперников украинских клубов.
Шахтер
"Манчестер Сити" в центральном матче всего евро-уикенда сыграл в "сухую" ничью с "Ливерпулем". "Ман Сити" имел шанс вырвать победу, но Марез в конце поединка не смог забить пенальти.
Ливерпуль - Манчестер Сити 0: 0
Незабитый пенальти: Марез 86.
Французский "Лион" встречался с лидером французского футбола "ПСЖ". "Львы" не смогли абсолютно ничего противопоставить более именитому сопернику и проиграли.
ПСЖ - Лион - 5: 0
Голы: Неймар, 9, Мбаппе 61, 66, 69, 74
Удаление: Кимпембе, 32 - Тузара 45 + 1
"Хоффенхайм" дома проиграл "Айнтрахту". Не помогло им избежать поражения и удаление игрока соперника.
Хоффенхайм - Айнтрахт - 1: 2
Голы: Нельсон, 83 - Ребич, 40, Йович, 46
Удаление: Ребич 64.
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Динамо
Казахстанская "Астана" на выезде победила "Актобое" и закрепила лидерство в турнирной таблице.
Актобе - Астана - 1: 2
Голы: Жасуланов, 55 - Янга, 42, Мужиков, 62
"Ренн", играя в большинстве весь второй тайм, смог дожать "Монако"
Монако - Ренн - 1:2
Голы: Фалькао, 49 - Да Силва, 14 Бен Арфа, 77
Удаление: Раджи, 45 + 1
Последний соперник "киевлян" чешский "Яблонец" дома победил уверенно победил "Словацко".
Яблонец - Словацко - 2: 0
Голы: Йовович 26 Масопуст, 38
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Ворскла
Лондонский "Арсенал" на выезде разгромил "Фулхэм". Эта победа стала девятой подряд для "канониров".
Фулхэм - Арсенал - 1: 5
Голы: Шюррле, 44 - Ляказетт, 29, 49, Рэмзи, 67, Обамеянг, 79, 90 + 1
Португальской "Спортинг" неожиданно проиграл одному из аутсайдеров чемпионата.
Портимоненсе - Спортинг - 4: 2
Голы: Манафа, 30 Накадзима, 44, 82, Жоао Карлос 90 + 3 - Монтеро, 63, Коатес, 88
Азербайджанских "Карабах" на этих выходных отдыхал.
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