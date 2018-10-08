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понедельник, 08 октября 2018 17:28

Как сыграли соперники украинских клубов в Еврокубках

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Как сыграли соперники украинских клубов в Еврокубках
Килиан Мбаппе отгрузил 4 мяча в ворота "Лиона"

Завершился очередной тур в европейских чемпионатах. Вашему вниманию результаты соперников украинских клубов.

Шахтер

"Манчестер Сити" в центральном матче всего евро-уикенда сыграл в "сухую" ничью с "Ливерпулем". "Ман Сити" имел шанс вырвать победу, но Марез в конце поединка не смог забить пенальти.

Ливерпуль - Манчестер Сити 0: 0

Незабитый пенальти: Марез 86.

Французский "Лион" встречался с лидером французского футбола "ПСЖ". "Львы" не смогли абсолютно ничего противопоставить более именитому сопернику и проиграли.

ПСЖ - Лион - 5: 0

Голы: Неймар, 9, Мбаппе 61, 66, 69, 74

Удаление: Кимпембе, 32 - Тузара 45 + 1

"Хоффенхайм" дома проиграл "Айнтрахту". Не помогло им избежать поражения и удаление игрока соперника.

Хоффенхайм - Айнтрахт - 1: 2

Голы: Нельсон, 83 - Ребич, 40, Йович, 46

Удаление: Ребич 64.

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Динамо

Казахстанская "Астана" на выезде победила "Актобое" и закрепила лидерство в турнирной таблице.

Актобе - Астана - 1: 2

Голы: Жасуланов, 55 - Янга, 42, Мужиков, 62

"Ренн", играя в большинстве весь второй тайм, смог дожать "Монако"

Монако - Ренн - 1:2

Голы: Фалькао, 49 - Да Силва, 14 Бен Арфа, 77

Удаление: Раджи, 45 + 1

Последний соперник "киевлян" чешский "Яблонец" дома победил уверенно победил "Словацко".

Яблонец - Словацко - 2: 0

Голы: Йовович 26 Масопуст, 38

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Ворскла

Лондонский "Арсенал" на выезде разгромил "Фулхэм". Эта победа стала девятой подряд для "канониров".

Фулхэм - Арсенал - 1: 5

Голы: Шюррле, 44 - Ляказетт, 29, 49, Рэмзи, 67, Обамеянг, 79, 90 + 1

Португальской "Спортинг" неожиданно проиграл одному из аутсайдеров чемпионата.

Портимоненсе - Спортинг - 4: 2

Голы: Манафа, 30 Накадзима, 44, 82, Жоао Карлос 90 + 3 - Монтеро, 63, Коатес, 88

Азербайджанских "Карабах" на этих выходных отдыхал.

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08
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