Как сыграли соперники сборной Украины на Евро-2021

Мемфис Депай реализовал пенальти. Фото: Reuters

Соперники сборной Украины на Евро-2021 провели свои матчи в Лиге наций.

Сборная Нидерландов в дивизионе А должна была побеждать в гостях Польшу и надеяться и надеяться на потерю очков Италии в матче против Боснии и Герцеговины. Это был единственный шанс занять первое место в группе.

Матч для подопечных Франка Де Бура начал не лучшим образом. Камиль Юзвьяк смог обыграть почти всю защиту "оранжевых" и переправить мяч в ворота. Нидерланды сразу перехватили инициативу и начали создавать моменты у ворот Войцеха Щесны, но не хватало реализации.

Развязка матча наступила за 15 минут до конца игры. Як Бенарек нарушил правила в своей штрафной.Форвард "Лиона" Менфис Депай четко реализовал пенальти. За 8 минут полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум после углового переправил мяч в ворота сборной Польши - 1:2.

Сборная Австрии в дивизионе В спаслась от домашнего поражения в матче против Норвегии - 1:1.

Австрийцы уже выполнили задачу по выходу в дивизион А, поэтому игра против Норвегии больше имел статус товарищеского матча. Первая половина игры вообще прошла без серьезных моментов у обоих ворот.

Во втором тайме сборной Норвегии удалась быстрая атака, которая завершилась голом Гайса Захид. Австрия пыталась избежать поражения, но никак не удавалось создать хоть какую-то остроту у ворот соперника. С навесными и прострельными передачами норвежцы без проблем справлялись. Но уже в добавленное к матчу арбитром время Эйдриан Грибич смог с угла штрафной сравнять счет в матче.

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Северная Македония в дивизионе С проиграла "финал" за первое место Армении. Игра проходила на Кипре из-за неспокойной ситуации в Ереване. Итальянская "Рома" не отпустила на игру лидера армян Генриха Мхитаряна.

Матч прошел в равной борьбе. Каждый из соперников имел свои моменты. Все решил единственный забитый мяч в начале второго тайма Аганесом Амбрацумяном. Армяне грамотно оборонялись и не дали сопернику шансов сравнять счет.

Евро-2021 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021. Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса.