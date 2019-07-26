Как сыграли потенциальные соперники украинских клубов в Лиге Европы

Пока не понятно с кем "Заря" может встретиться в следующем раунде квалификации Лиги Европы

Возможные соперники украинских клубов в квалификации Лиги Европы также провели свои матчи.

"Мариуполь" в третьем круге квалификации Лиги Европы сыграет против победителя пары "АЗ" Алкмар (Нидерланды) - "Хэкен" Швеция. Первая игра завершилась сенсационной нулевой ничьей 0: 0. Команда из Нидерландов владела инициативой, имела моменты, но забить гол так и не смогла.

В раз прохождения черногорской "Будочност" луганская "Заря" сыграет против победителя пары ЦСКА София (Болгария) - Осиек (Хорватия). В этой паре фаворитом является именно хорватская команда. Но первую игру выиграл ЦСКА дома благодаря голу Эвандера да Силвы.

В обоих парах пока ничего не решено. Судьба выхода в третий раунд квалификации будет решаться 2 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В первом матче Скрипника "Заря" одержала победу в квалификации Лиги Европы

Матчи третьего раунда квалификации состоятся 8 августа, а матчи -ответы 15 августа.