Как сыграли потенциальные соперники "Динамо" в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Гернот Траунер открыл счет в матче

В паре потенциальных соперников "Динамо" в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов определился фаворит.

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между швейцарским "Базелем" и австрийским ЛАСКом победу на выезде добыла австрийская команда — 2:1. С победителем пары может сыграть в случае прохода "Брюгге" киевское "Динамо".

Первый тайм противостояния в Швейцарии прошел без забитых мячей, а во втором счет в составе ЛАСКа открыл Траунер.

В последней десятиминутке счет в пользу австрийцев увеличил Клаусс, но на 87-й минуте важный гол перед ответной игрой на свой счет записал игрок Базеля Дзуффи.

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Первая игра между "Брюгге" и "Динамо" завершилась поражением киевлян — 0:1. Ответные игры противостояний в Киеве и Линце пройдут 13 августа.