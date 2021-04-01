Как соперник сборной Украины опозорил сборную Германии

Горан Пандев является символом сборной Северной Македонии. Фото: Reuters

В матче 3-го тура отбора к Кубку мира сборная Германии дома проиграла Северной Македонии -1:2. Что нужно знать об игре?

Йоахим Лёв использовал ротацию. Сборная Германии не выставила всех сильнейших игроков.

Немцы превосходили соперника. Хозяева владели территориальным и игровым преимуществом. Северная Македония играла 2-м номером через контратаки и стандарты в атаке.

Атака Германии выглядела беззубо. Гости спокойно справлялись с давлением немцев. До остроты доходили только в случае индивидуальных действий. Свой единственный гол хозяева забили с пенальти. Лерой Сане умело подставился под защитника.

Провал обороны команды Лёва. В штрафной немцев возникали "пожары". Только реакция Марк-Арне тер Штегена спасла после стандарта. В случае с 1-м забитым мячом Горан Пандев бил с линии вратарской без всякой опеки. 2-й гол был забит после очень простой комбинации. Македонцы в 2 пассы обыграли всю оборону хозяев.

Защита сборной Германии провалилась

Судья пожалел хозяев. При счете 1:1 в середине 2-го тайма рефери не поставил чистый пенальти, когда защитник сборной Германии отразил мяч рукой после подачи углового.

Тимо Вернер опозорился. Звездный форвард "Челси" при ничейном счете имел отличный шанс вывести свою команду вперед, но банально не попал по мячу в простой ситуации.

Германия не заслужила победу. Хозяева могут похвастаться только контролем мяча. Никаких других серьезных задач перед соперником не ставили. Северная Македония не только справлялась с атаками Германии, но и в конце игры пошла забивать победный гол.

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Сборная Северной Македонии является соперником сборной Украины на Евро-2020/21. Команды сыграют во 2-м туре турнира 17 июня.

В отборочной группе J лидирует Армения, которая получила 3 ​​победы в 3-х матчах. Северная Македония и Германия делят 2-3 место имея в своем активе по 2 победы.