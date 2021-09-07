Как сборная Чехии разгромила Украину

Олег Блохин дважды тренировал сборную Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

8 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч против Чехии.

Последний раз между собой команды играли в матчах Лиги Наций -2019. Тогда команда Андрея Шевченко дважды обыграла чехов - 2:1 в гостях и 1:0 дома.

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Больше памятной была игра в 2011 году. Во время подготовки к Евро-20212 Тогда подопечные Олега Блохина опозорились в товарищеской игре - 4:0.

Хозяева дважды забивали в начале каждого из таймов.

Матч Чехия - Украина начнется в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте. В последнем матче команда Александра Петракова сыграла вничью с действующими победителями Кубка мира сборной Франции.