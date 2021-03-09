Как ПСЖ разгромил "Барселону"

10 марта ПСЖ и "Барселона" проведут матч 1/8 Лиги чемпионов.

В 1-й игры на "Ноу-Камп" парижане разгромили соперника - 4:1.

В середине 1-го тайма Лионель Месси реализовал пенальти. Гости сравняли счет за 5 мин.

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После перерыв ПСЖ переиграл оппонента. Килиан Мбаппе записал на свой счет дубль. Еще одним гол на счету Мойзе Кина.

Теперь команде Рональда Кумана нужно создавать настоящую сенсацию в Париже, чтобы пройти в четвертьфинал.



В сезоне 2016/17 команды уже встречались на стадии 1/8 Лиги чемпионов. Парижане одержал крупную победу на "Стад де Франц" - 4:0, но в гостях были разгром еще с большим счетом только в пользу испанцев - 6:1.

Игра в Париже начнется в 22:00. В другой паре между собой сыграют "Ливерпуль" и "Лейпциг"