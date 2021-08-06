Как Озил поиздевался над Сидорчуком

Сергей Сидорчук выступает в "Динамо" уже 8-й сезон. Фото: ФК "Динамо" Киев

В товарищеском матче "Динамо" и "Фенербахче" сыграли вничью - 1:1 в Стамбуле.

Интересным было противостояние в середине поля капитана "Динамо" Сергея Сидорочука и главной звезды турок Месут Озила.

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Бывший футболист "Реала", "Арсенала" записал на свой счет ассист, и показывал свое индивидуальное мастерство. В одном из эпизодов немец прокинул между ног капитану "Динамо".

14 августа "Динамо" проведет товарищеский матч против миланского "Интера". 8 августа команда Мирчи Луческу сыграет матч третьего тура УПЛ против "Зари". Начало игры в 19:30. Отчет об игре в Запорожье читайте на нашем сайте.