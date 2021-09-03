Как на НСК "Олимпийский" болели за сборную Украины в матче с Казахстаном

Александр Петраков неудачно дебютировал во главе сборной Украины. Фото: REUTERS

В матче четверного тура отбора к Кубку мира сборная Украины сыграла в гостях вничью с Казахстаном - 2:2.

Украинцев поддерживали и в Киеве. На НСК "Олимпийский" собрались футбольные звезды для поддержки национальной команды.

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Юрий Максимов, Владислав Ващук, Вячеслав Шевчук, Фоззи горячо болели за сборную Украины в Нур-Султане.

4 сентября национальная команда сыграет в пятом туре против команды Франции. Начало игры в 21:45. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

После четырех туров команда Александра Петракова занимает второе место, отставая от Франции на четыре очка. Победитель группы получает прямую путевку в Катар. Команда, которая займет второе место, будет играть в стыковых матчах.