Как мне звонил Ярмоленко – известному украинскому футболисту исполнилось 30 лет

14 октября Ярмоленко забил решающий мяч Португалии

Сегодня лидеру сборной Украины, игроку лондонского "Вест Хэма" Андрею Ярмоленко исполняется 30 лет. Я ни разу не брал у него интервью, но об одном случае, считаю, стоило бы написать.

Это было несколько лет назад. Я как раз сдавал очередной номер газеты. Сосредоточиться мешали постоянные звонки. Решил с час не отвечать. И сдержал бы времени, но названивал какой абонент. Смотрю на телефон и не верю своим глазам. Там надпись: "Ярмоленко".

Ни разу до этого я не звонил лидеру "Динамо" и сборной Украины, хоть и имел его номер. Первая пугливая мысль: "А ему что от меня надо?"

Беру трубку. Андрей - сама вежливость.

- Добрый вечер. У меня пропущенный звонок от вас.

От удивления я немею на несколько секунд.

- От меня? - переспрашиваю. - Не может быть!

- Может.

- Наверное, случайно нажал не ту кнопку, - догадываюсь я. - Простите.

- Ничего страшного. Звоните еще.

За несколько минут сержусь на себя. "И чего не поговорил с Андреем? Мог же столько спросить ...", - думаю. На всякий случай записываю в блокноте несколько общих футбольных вопросов.

Надо быть готовым ко всему. Вдруг Андрей наберет меня когда прямо из Лондона?

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В активе Ярмоленко 84 матча в составе сборной Украины, где он забил 37 мячей.