Как "Милан" поиздевался над "Торино" - видео

Анте Ребич забил "Торино" три гола. Фото: Gettyimages.com

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Милан" в гостях разгромил "Торино" - 7:0.

В первом тайме "россонери" забили только дважды.

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После перерыв хозяева получили еще пять мячей. Хет-трик за 12 мин. оформил хорват Анте Ребич.

Победа позволила команде Стефано Пиоли не отпустить вперед "Аталанту". Обе команды имеют в своем активе по 75 очков и сыграют между собой в последнем туре чемпионата.

Чемпионом Италии сезона-2020/21 досрочно стал "Интер". "Милан", "Аталанта", "Наполи" и "Ювентус" борются за три путевки в Лигу чемпионов следующего сезона. 16 мая "Милан" будет принимать "Кальяри". Начало матча в 21:45.