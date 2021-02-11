Как Месси ударил соперника локтем в лицо

В матче Кубка Испании против "Севильи" капитан "Барселоны" Лионель Месси ударил соперника по лицу.
На 63-й минуте встречи на Месси нарушил правила защитник "Севильи" Жоан Жордан. Он взял мяч в руки и начал спорить с главным арбитром Матеу Лаосом. В этот момент Месси, спешил возобновить игру, протянул руку за мячом. Жордан не стал отдавать его Лео, после чего капитан "сине-гранатовых" попытался оттолкнуть соперника, ударив его локтем в лицо.
Жордан обратил внимание Лаоса на инцидент, но тот не стал наказывать Месси и вместо этого показал желтую карточку самом Жоан.
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Матч завершился победой "Севильи" - 2:0. Ответная игра состоится в Барселоне 3 марта.
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