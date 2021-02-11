Как Месси ударил соперника локтем в лицо

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 234
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 351
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 558
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 747
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 387
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 549
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1971
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1476
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1134
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Фото
Все фото
7
8
4
9
5
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Видео
Все видео
Как Месси ударил соперника локтем в лицо
Как Месси ударил соперника локтем в лицо
Экс-игрок "Шахтера" выбил Моуриньо из Кубка Англии
Экс-игрок "Шахтера" выбил Моуриньо из Кубка Англии
"Севилья" испортила Месси юбилей
"Севилья" испортила Месси юбилей
Малиновский и Коваленко вышли в финал Кубка Италии
Малиновский и Коваленко вышли в финал Кубка Италии
Звезда НБА закинул мяч спиной к кольцу
Звезда НБА закинул мяч спиной к кольцу
Интервью
1/5
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 351
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 747
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 963
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1476
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 639
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1395
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 15:43

Как Месси ударил соперника локтем в лицо

  Комментировать
Как Месси ударил соперника локтем в лицо
Лионель Месси 6 раз получал "Золотой мяч". Фото: REUTERS

В матче Кубка Испании против "Севильи" капитан "Барселоны" Лионель Месси ударил соперника по лицу.

На 63-й минуте встречи на Месси нарушил правила защитник "Севильи" Жоан Жордан. Он взял мяч в руки и начал спорить с главным арбитром Матеу Лаосом. В этот момент Месси, спешил возобновить игру, протянул руку за мячом. Жордан не стал отдавать его Лео, после чего капитан "сине-гранатовых" попытался оттолкнуть соперника, ударив его локтем в лицо.

Жордан обратил внимание Лаоса на инцидент, но тот не стал наказывать Месси и вместо этого показал желтую карточку самом Жоан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси подаст в суд на руководство "Барселоны"

Матч завершился победой "Севильи" - 2:0. Ответная игра состоится в Барселоне 3 марта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как Месси ударил соперника локтем в лицо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне

Год на посту: что говорил Ермак из кресла председателя ОП

Родился основатель электрической лампочки и телефона

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 79240
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 35658
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 30834
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 27846
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 19719
Спорт
Луческу продолжает чистить состав "Динамо"
Луческу продолжает чистить состав "Динамо" Просмотров: 324
"Хулиганка" Эберг повторит путь Пидгрушной
"Хулиганка" Эберг повторит путь Пидгрушной
 Просмотров: 414
Как Владимир Кличко отказался от $5 млн
Как Владимир Кличко отказался от $5 млн Просмотров: 414
Свитолина победила 16-летнюю американку на Australian Open
Свитолина победила 16-летнюю американку на Australian Open Просмотров: 117
Стало известно, почему Кравец покинул "Динамо"
Стало известно, почему Кравец покинул "Динамо" Просмотров: 423
Больше всего комментируют
12
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
2
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
2
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
Голосов: 74
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть