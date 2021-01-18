Как Луческу тренирует "Динамо" без свистка

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" проводит первый тренировочный сбор в ОАЭ.

Наставник команды 75-летний Мирча Луческу несмотря на почтенный возраст руководит тренировочным процессом. Луческу способен на собственном примере показать упражнения или объяснить футболистам. что от них требуется. Громким голосом руководя тренировочным процессом. Даже тренировочный свисток Луческу не нужен.

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"Динамо" будет находиться в ОАЭ с 15-го по 25-е января. Второй сбор киевлян пройдет в Турции.