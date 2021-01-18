Как Луческу тренирует "Динамо" без свистка

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 477
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1062
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 873
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 396
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
3 Просмотров: 792
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 747
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 765
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1242
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1620
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Как Луческу тренирует "Динамо" без свистка
Как Луческу тренирует "Динамо" без свистка
"Динамо" проиграло первый матч 2021-го года
"Динамо" проиграло первый матч 2021-го года
Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей
Месси могут дисквалифицировать на 12 матчей
"Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "Кристал Пэлас" и стал потенциальным лидером АПЛ
"Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "Кристал Пэлас" и стал потенциальным лидером АПЛ
Малиновский не помог "Аталанте" одержать победу над аутсайдером
Малиновский не помог "Аталанте" одержать победу над аутсайдером
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3573
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 567
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2043
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6480
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 918
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 297
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
вторник, 19 января 2021 06:11

Как Луческу тренирует "Динамо" без свистка

  Комментировать
Как Луческу тренирует &quot;Динамо&quot; без свистка
Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" проводит первый тренировочный сбор в ОАЭ.

Наставник команды 75-летний Мирча Луческу несмотря на почтенный возраст руководит тренировочным процессом. Луческу способен на собственном примере показать упражнения или объяснить футболистам. что от них требуется. Громким голосом руководя тренировочным процессом. Даже тренировочный свисток Луческу не нужен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" проиграло первый матч 2021-го года

"Динамо" будет находиться в ОАЭ с 15-го по 25-е января. Второй сбор киевлян пройдет в Турции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как Луческу тренирует "Динамо" без свистка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 26624
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 20655
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 8 Просмотров: 19575
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 16308
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 8181
Спорт
Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках системы VAR
Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках системы VAR
 Просмотров: 117
Стало известно, когда рассмотрят скандальное дело Украина против Швейцарии
Стало известно, когда рассмотрят скандальное дело Украина против Швейцарии Просмотров: 540
"Рух" подписал бывшего игрока "Фулхэма"
"Рух" подписал бывшего игрока "Фулхэма" Просмотров: 225
Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по хоккею
Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по хоккею Просмотров: 333
"Динамо" проиграло первый матч 2021-го года
"Динамо" проиграло первый матч 2021-го года
 Просмотров: 693
Больше всего комментируют
8
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
3
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
1
Курс доллара удивил стабильностью
1
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Голосов: 954
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть