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четверг, 11 марта 2021 09:09

Как "Ливерпуль" победил "Лейпциг"

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Как &quot;Ливерпуль&quot; победил &quot;Лейпциг&quot;
Мухаммед Салах является одним из лучших футболистов современности. Фото: Reuters

Во 2-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Лейпциг" - 2:0.

Гости пытались позиционно атаковать, давить, а "Ливерпуль" играл от обороны через быстрый выход из обороны. Каждая из команд были свои моменты.

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Хозяева забили дважды под конец встречи. Сначала Мохаммед Салах обыграл защиту гостей и пробил мимо вратаря, а затем Садио Мане завершил фланговый прострел.

1-й матч завершился также победой команды Юргена Клоппа - 2:0.

В 1/4 Лиги чемпионов уже вышли: ПСЖ, "Порту" и "Боруссия" Дортмунд.

16 марта в 1/8 между собой сыграют "Манчестер Сити" - "Боруссия" Менхенгладбах, "Реал" - "Аталанта", а через день "Челси" - "Атлетико" и "Бавария" - "Лацио".

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