Как капитан "Торино" продемонстрировал принципы честной игры

 
Ексклюзивы
1/5
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Просмотров: 1818
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 5418
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1422
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 504
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 234
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 630
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 1521
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 576
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 4365
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 6669
Фото
Все фото
7
8
4
9
5
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Видео
Все видео
Как капитан "Торино" продемонстрировал принципы честной игры
Как капитан "Торино" продемонстрировал принципы честной игры
Голкипер "Ливерпуля" провалил игру из "Манчестер Сити"
Голкипер "Ливерпуля" провалил игру из "Манчестер Сити"
"Милан" вернул лидерство в Серии А
"Милан" вернул лидерство в Серии А
Умер боксер, который сумел побить Мохаммеда Али
Умер боксер, который сумел побить Мохаммеда Али
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" забили шесть мячей на двоих
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" забили шесть мячей на двоих
Интервью
1/5
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 207
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 243
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 450
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1062
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 594
Колонка
07 февраля 2021
Просмотров: 315
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
понедельник, 08 февраля 2021 06:11

Как капитан "Торино" продемонстрировал принципы честной игры

  Комментировать
Как капитан &quot;Торино&quot; продемонстрировал принципы честной игры
Андреа Белотти играет за "Торино" с 2015 года. Фото: Gettyimages.com

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Аталанта" не смогла победить "Торино" 3: 3.

Матч в Бергамо запомнился не только камбэком гостей, которые смогли отыграться с Счет 0: 3, но и достойным поступком капитана "Торино" Андреа Белотти.

В конце первого тайма форвард гостей упал возле штрафной соперника, но сразу же начал сигнализировать арбитру, что фола не было. Судья назначил штрафной удар и показал желтую карточку игроку "Аталанты", но Белотти не стал бить, а покатил мяч в сторону ворот бергамасок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-тренер "Шахтера" не смог сдержать Роналду

После 21-го тура чемпионата Италии "Милан" лидирует в турнирной таблице. "Интер" находится на второй строчке, а "Ювентус" на третий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как капитан "Торино" продемонстрировал принципы честной игры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фото секс-символа ММА слили в сеть
Фото секс-символа ММА слили в сеть
9
 Просмотров: 30699
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 12501
Гороскоп на 7 февраля: кому улыбнется удача
Гороскоп на 7 февраля: кому улыбнется удача
 Просмотров: 10071
Показали элитные особняки Потапа и Каменских, Горбунова и Осадчей
Показали элитные особняки Потапа и Каменских, Горбунова и Осадчей
6
 Просмотров: 9414
Внезапная смерть 19-летней работницы детсада: что рассказали в селе
Внезапная смерть 19-летней работницы детсада: что рассказали в селе Просмотров: 9378
Спорт
Донецкий футболист плачется в России, что не вызывают в сборную Украины
Донецкий футболист плачется в России, что не вызывают в сборную Украины Просмотров: 1539
Голкипер "Ливерпуля" провалил игру из "Манчестер Сити"
Голкипер "Ливерпуля" провалил игру из "Манчестер Сити"
 Просмотров: 405
"Милан" вернул лидерство в Серии А
"Милан" вернул лидерство в Серии А
 Просмотров: 423
Защитник "Динамо" переходит в "Легию"
Защитник "Динамо" переходит в "Легию" Просмотров: 558
Норвежец, которого ожидали в киевском "Динамо", вылетел на медосмотр в ЦСКА
Норвежец, которого ожидали в киевском "Динамо", вылетел на медосмотр в ЦСКА Просмотров: 639
Больше всего комментируют
2
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
2
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин
2
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
1
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
1
Скоро результаты тестов на коронавирус из Украины перестанут принимать в других странах
Голосов: 59
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть