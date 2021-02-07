Как капитан "Торино" продемонстрировал принципы честной игры

Андреа Белотти играет за "Торино" с 2015 года. Фото: Gettyimages.com

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Аталанта" не смогла победить "Торино" 3: 3.

Матч в Бергамо запомнился не только камбэком гостей, которые смогли отыграться с Счет 0: 3, но и достойным поступком капитана "Торино" Андреа Белотти.

В конце первого тайма форвард гостей упал возле штрафной соперника, но сразу же начал сигнализировать арбитру, что фола не было. Судья назначил штрафной удар и показал желтую карточку игроку "Аталанты", но Белотти не стал бить, а покатил мяч в сторону ворот бергамасок.

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После 21-го тура чемпионата Италии "Милан" лидирует в турнирной таблице. "Интер" находится на второй строчке, а "Ювентус" на третий.