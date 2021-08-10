Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику

Уэсли Фофана рискует пропустить следующий сезон. Фото: instagram.com/lawestt

В контрольном матче победитель Лиги Европы "Вильярреал" проиграл "Лестеру" - 2:3.

Матч запомнился ужасной травмой защитника англичан.

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Нападающий испанского клуба Фернандо Ниньо в ужасном подкате сломал ногу защитнику "Лестера" Уэсли Фофане. Теперь защитника из Франции ждет длительное восстановление.

11 августа "Вильярреал" сыграет против "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА. Начало игры в 22:00. Отчет о матче читайте на нашем сайте.