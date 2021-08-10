Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику

 
Ексклюзивы
1/5
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Просмотров: 495
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1026
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2502
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2313
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 558
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 630
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6525
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2592
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
4
5
8
6
7
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Видео
Все видео
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику
Бубка выиграл последний чемпионат мира
Бубка выиграл последний чемпионат мира
Как Лунин спас "Реал" в матче против "Милана"
Как Лунин спас "Реал" в матче против "Милана"
"Металлист" пропустил гол из середины поля
"Металлист" пропустил гол из середины поля
Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"
Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"
Интервью
1/5
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
1 Просмотров: 1440
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1053
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1035
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 495
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
10 августа 2021
Просмотров: 126
Зіпсоване Євро
Уболівав за Італію раз у житті, на Кубку світу 1994 року у США. Кістяк тієї команди становили гравці улюбленого "Мілана", який виграв національний ...
среда, 11 августа 2021 06:11

Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику

  Комментировать
Как форвард &quot;Вильярреала&quot; сломал ногу сопернику
Уэсли Фофана рискует пропустить следующий сезон. Фото: instagram.com/lawestt

В контрольном матче победитель Лиги Европы "Вильярреал" проиграл "Лестеру" - 2:3.

Матч запомнился ужасной травмой защитника англичан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вратарь "Вулверхэмптона" получил ужасную травму в матче против "Ливерпуля"

Нападающий испанского клуба Фернандо Ниньо в ужасном подкате сломал ногу защитнику "Лестера" Уэсли Фофане. Теперь защитника из Франции ждет длительное восстановление.

11 августа "Вильярреал" сыграет против "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА. Начало игры в 22:00. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 14823
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13689
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 6210
Она &quot;вышла&quot; первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов
Она "вышла" первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов Просмотров: 3564
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3510
Спорт
Лига чемпионов близко: почему "Шахтер" прошел "Генк"
Лига чемпионов близко: почему "Шахтер" прошел "Генк"
 Просмотров: 414
"Колос" вылетел из Лиги конференций
"Колос" вылетел из Лиги конференций Просмотров: 297
Бубка выиграл последний чемпионат мира
Бубка выиграл последний чемпионат мира
 Просмотров: 288
Лукаку переходит в "Челси"
Лукаку переходит в "Челси" Просмотров: 270
С назначением Реброва подождут до четверга
С назначением Реброва подождут до четверга Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
1
Зе vs Удар: регионы уже делают свой выбор
1
Президент Зеленский становится политической копией предшественника - СМИ
Голосов: 133
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть