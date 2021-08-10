Как форвард "Вильярреала" сломал ногу сопернику

В контрольном матче победитель Лиги Европы "Вильярреал" проиграл "Лестеру" - 2:3.
Матч запомнился ужасной травмой защитника англичан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вратарь "Вулверхэмптона" получил ужасную травму в матче против "Ливерпуля"
Нападающий испанского клуба Фернандо Ниньо в ужасном подкате сломал ногу защитнику "Лестера" Уэсли Фофане. Теперь защитника из Франции ждет длительное восстановление.
11 августа "Вильярреал" сыграет против "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА. Начало игры в 22:00. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
×
Комментарии