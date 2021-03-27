Как Довбик забил первый гол за сборную Украины

Артем Довбик получил 1-й вызов в сборную Украины. Фото: УАФ

Форвард "Днепра-1" 23-летний Артём Довбик открыл счет забитым мячам за сборную Украины.

Правда пока на тренировке. Во время подготовки к матчу 2-го тура отбора к Кубку мира против Финляндии сборная Украины провела тренировку на стадионе имени Виктора Банникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форвард сборной Украины перейдет во французский клуб

Футболисты провели двусторонку. После фланговой передачи Довбик смог оторваться от опеки Александра Сироты и точным ударом не оставить шансов Андрею Пятову.

28 марта сборная Украины проведет матч 2-го тура квалификации Кубка мира против Финляндии. Начало игры в 21:45. В 1-м матче команда Андрея Шевченко в Париже не проиграла Франции 1:1. Артём Довбик получил вызов в сборную Украины из-за травмы динамовца Артема Беседина. За национальную команду он пока не играл.