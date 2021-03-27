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суббота, 27 марта 2021 18:38

Как Довбик забил первый гол за сборную Украины

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Как Довбик забил первый гол за сборную Украины
Артем Довбик получил 1-й вызов в сборную Украины. Фото: УАФ

Форвард "Днепра-1" 23-летний Артём Довбик открыл счет забитым мячам за сборную Украины.

Правда пока на тренировке. Во время подготовки к матчу 2-го тура отбора к Кубку мира против Финляндии сборная Украины провела тренировку на стадионе имени Виктора Банникова.

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Футболисты провели двусторонку. После фланговой передачи Довбик смог оторваться от опеки Александра Сироты и точным ударом не оставить шансов Андрею Пятову.

28 марта сборная Украины проведет матч 2-го тура квалификации Кубка мира против Финляндии. Начало игры в 21:45.

В 1-м матче команда Андрея Шевченко в Париже не проиграла Франции 1:1.

Артём Довбик получил вызов в сборную Украины из-за травмы динамовца Артема Беседина. За национальную команду он пока не играл.

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