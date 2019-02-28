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Как дети не узнали легенду украинского футбола

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Как дети не узнали легенду украинского футбола
Блохін розповів про розвиток дитячо-юнацького футболу. Фото: dynamo.kiev.ua

Знаменитый украинский форвард Олег Блохин рассказал о ситуации, как его не узнали юные футболисты.

"Понятно, что без качественной работы в детско-юношеском футболе мы можем только мечтать об успехах национальной сборной. Поэтому я хотел бы поблагодарить руководителей ДЮФЛУ, тренерам, работающим в детско-юношеском футболе, за вашу работу! Не всегда эта работа получает достойное вознаграждение . но, как вы знаете, ФФУ работает над механизмом выплат школам и тренерам за качественную подготовку игроков.

Хочу обратиться еще с такой просьбой - давайте поможем нашим детям знать историю украинского футбола! Нам же есть чем гордиться! У нас сразу три футболиста стали обладателями "Золотого мяча". Не каждая страна может похвастаться такими достижениями.

Но недавно я был на детском турнире среди 8-летних игроков. Спросил, кто я такой, и ни один из мальчишек не ответил. Хотя при этом их родители подходили, просили фото и автограф. Даже когда я облегчил задачу для детей и спросил, кто такой Андрей Шевченко, не все смогли ответить. А вот о Месси и Роналду они многое мне рассказали. Поэтому давайте все подумаем, как нам сделать так, чтобы дети знали футбольную историю нашего государства. Повторяю, нам есть чем и кем гордиться, и забывать свою историю нельзя!

Но, помня о прошлом, нужно думать о будущем. И, повторюсь, мне нравится то, что сейчас делает для развития детско-юношеского футбола федерация. Я, в свою очередь, чем смогу - помогу", - передает слова Блохина ФФУ.

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Сейчас Блохин занимает в ФФУ должность сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола.

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