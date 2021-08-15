Как бывший вратарь "Легии" опозорился в первой лиге Украины

Константин Махновский четыре года выступал в Польше. Фото: ФК "Олимпик"

В матче четвертого тура первой лиги чемпионата Украины "Альянс" в гостях разгромил "ВПК-Агро" - 3:0.

Матч запомнился курьезным автоголом вратаря хозяев Константина Махновского.

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Первый тайм прошел с преимуществом гостей, но голов забито не было. В начале второго тайма "Альянс" забил первый гол. После чего хозяева еще и остались в меньшинстве. Гости смогли забить еще дважды. Курьезным вышел третий гол. Когда вратарь Махновський не смог принять мяч после паса своего защитника.

Константин Махновский в сезонах 2008/11 выступал в составе сильнейшей польской команды "Легия". В Украине играл за "Десну", "Олимпик". Лидером первой лиги после четырех туров является "Кривбасс" и "Металлист", которые имеют в своем активе 12 очков после четырех матчей.