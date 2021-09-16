Как боковой судья обманул игроков "Легии"

Игорь Харатин стал новичком "Легии". Фото: ФК "Легия".

В седьмом туре чемпионата Польши "Шленск" обыграл чемпиона страны "Легию" - 1:0.

В конце встречи хозяева заработали право на угловой, который пошел разыгрывать Виктор Гарсия. После розыгрыша стандарта защитники вынесли мяч из штрафной. Впрочем, сфера отскочила к испанцу, который находился в положении вне игры. Гарсия доиграл эпизод и забил гол, тогда как защитники гостей отключились из игры.

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Виновником скандала лайнсмен, который сначала поднял флажок, после чего защитники "Легии" остановились, а затем опусти. Что помешало нападающему "Шлёнска" приблизиться к воротам и забитый гол.

В чемпионата Польши "Легия" занимает 16-е место.

В осатнньому матччи команда обыграла "Спартак" в Москве в рамках Лиги Европы - 1:0. С начала сентября в составе "Легии" выступает игрок сборной Украины Игорь Харатин.