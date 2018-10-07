Как "Бавария" разгромно уступила в чемпионате Германии - видео

Хамес Родригес и Левандовски расстроены неудачей с "Боруссией" М. Фото: Focus

В матче 7 тура чемпионата Германии "Бавария" крупно проиграла менхенгладбахской "Боруссии" (0:3).

Мюнхенский клуб потерпел второе поражение подряд (предыдущее – в Берлине от "Герты" со счетом 0:2) в бундеслиге и не может выиграть в трех матчах чемпионата подряд, а с учетом Лиги чемпионов – в четырех (2 поражения и 2 ничьих).

Мюнхенцы не могут выиграть в четырех официальных матчах подряд впервые с апреля 2017 года. Тогда "Бавария" не могла выиграть на протяжении пяти матчей: 2 ничьих в бундеслиге и три поражения – два в Лиге чемпионов от "Реала" и одно в Кубке Германии от дортмундцев.

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"Бавария" с 13 очками отстает от лидирующей дортмундской "Боруссии" на 4 очка и идет на пятом месте.