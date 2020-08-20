Как "Бавария" разбила "Лион"

Роберт Левандовски забил 15 мячей в нынешней Лиге чемпионов. Фото Рейтер

"Бавария" обыграла "Лион" – 3:0 и вышла в финал Лиги чемпионов.

Во втором полуфинале Лиги чемпионов соперника ПСЖ по финалу определяли абсолютный фаворит турнира "Бавария" и сенсационный "Лион". Французский клуб очень бодро начал матч, имел несколько классных моментов открыть счет и даже однажды попал в штангу. Но "Бавария" перетерпела, дождалась своего момента – и хладнокровно его реализовала. Шикарный проход удался Сержу Гнабри. Об этом пишет "Трибуна".

"Бавария" взяла игру под свой контроль. И все тот же Гнабри еще в первом тайме сделал счет 2:0.

Во втором тайме "Лион" тоже имел несколько хороших моментов, но так и не смог забить. "Бавария" же в самой концовке довела счет до разгромного, чего точно не заслуживал "Лион". Гол на счету Роберта Левандовски.

"Лион" был очень неплох, создал, наверное, больше всех проблем немецкому гранду в этом плей-офф Лиги чемпионов. Но все равно крупно проиграл.

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Финал против ПСЖ вечером в воскресенье – 23 августа.