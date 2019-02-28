Как "Барселона" разгромила "Реал" и вышла в финал Кубка Испании - видео

Суарес, справа, оформил дубль в матче с "Реалом". Фото: Barca Blaugranes

В ответном матче полуфинала Кубка Испании "Барселона" на выезде крупно победила "Реал".

В первом поединке соперники сыграли вничью - 1:1.

В Мадриде до перерыва инициативой владел "Реал", но реализовать свои моменты не смог, за что поплатился во второй половине игры. Дубль Суареса снял все вопросы в матче, а автогол Варана добил "сливочных".

Уверенная победа обеспечила "Барселоне" путевку в финал Кубка Испании.

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"Реал" - "Барселона" 0:3

Голы: Суарес, 50, 73 (пен), Варан, 70 (автогол)

В чемпионате Испании "Барселона опережает" Реал "на 9 очков.