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пятница, 04 мая 2018 00:27

Как "Атлетико" вытеснил "Арсенал" Венгера из Лиги Европы - видео

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Как &quot;Атлетико&quot; вытеснил &quot;Арсенал&quot; Венгера из Лиги Европы - видео
Коста стал автором единственного гола. Фото: 90Min

Как "Атлетико" обыграл "Арсенал" на пути к Финли Лиги Европы - видео

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между "Атлетико" и "Арсеналом" имел большую интригу. Ведь в Лондоне соперники сыграли вничью - 1: 1 и было сложно предсказать, какая именно команда пробьется в решающий раунд.

Возможно, зрители рассчитывали увидеть что-то вроде противостояния "Ромы" с "Ливерпулем", которые в двух матчах забили всего 13 мячей.

В дуэли "Арсенала" и "Атлетико" ничего подобного и близко не было. В первом тайме почти не было событий - можно выделить разве что серйзну потерю англичан, которые быстро недосчитались травмированного капитана Косьельни.

Был еще момент в Гризманн, который пробивал с разворота с близкого расстояния, однако не совсем немного не хватило точности.

После перерыва игра оживилась, но все решил один результативный "выстрел" в исполнении Диего Косты.

В конце хозяева откровенно тянули время и в конце концов добились своего.

Таким образом, Арсен Венгер завершил свой еврокубковый путь с "Арсеналом", за 22 года работы во главе команды так и не получив ни одного титула на международной арене.

Также отметим, что для Фернандо Торреса, который в конце вышел на замену, этот матч стал 400-м в футболке "Атлетико".

"Атлетико" - "Арсенал" 1:0

Гол: Коста, 45 + 2

"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Эрнандес, Витол (Корреа, 74), Томас (Савич, 90), Сауль, Габи, Коке, Коста (Торрес, 83), Гризманн

"Арсенал": Оспина, Мустафе, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 12), Уилшир (Мхитарян, 68), Джака, Рэмзи, Езил, Уэлбек, Ляказетт.

Предупреждение: Габи, 52, Сауль, 71, Коста, 78 - Уилшир, 42, Монреаль, 58, Мустафе, 78

Первый матч: 1:1

Смотрите видеообзор матча:

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Финальный поединок Лиги Европы состоится во французском Лионе 16 мая.

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