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четверг, 03 мая 2018 20:11

Как "Арсенал" упустил победу над "Атлетико" в первом полуфинале - видео

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Как &quot;Арсенал&quot; упустил победу над &quot;Атлетико&quot; в первом полуфинале - видео
Французы Ляказетт, слева, и Гризманн стали авторами забитых мячей в Лондоне. Фото: Brand Ambassador

В четверг, 3 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы "Атлетико" и "Арсеналом". Начало - в 22:05. Gazeta.ua проведет онлайн-трансляцию поединка.

В первой игре в Лондоне "канониры" имели весомое преимущество над испанцами, однако не смогли удержать победный результат.

Арбитр из Франции Клеман Тюрпен, очевидно, был безумно заведен на игру и с первых минут захотел показать свою линию. В самом дебюте рефери не стал устно предупреждать хорватского защитника мадридцев Врсалько, а сразу наградил того желтой карточкой.

А уже на 10-й минуте "Атлетико" осталось в меньшинстве: тот же Врсалько грубо сыграл против Ляказетта, и судья без раздумий показал футболисту второй "горчичник" и удалил с поля.

Буквально через три минуты арбитр не стал применять дисциплинарных наказаний к игроку "Арсенала" за довольно грубых фол, из-за чего не выдержали нервы у наставника "Атлетико" Диего Симеоне, которого арбитр отправил на трибуны досматривать игру.

Таким образом, уже с 13-й минуты испанцы остались без помощи одного из футболистов и без поддержки главного тренера.

После этого "Арсенал" завладел значительной пеервагою, однако воплотить в гол свои старания смог только после перерыва: Уилшир накинул на дальнюю штангу, где Ляказетт высоко выпрыгнул и переправил мяч в сетку.

"Атлетико" отчаянно защищал свои ворота, а в последнюю 10-минутку вообще вырвал ничью: после какого-то безумного заброса со своей половины поля небольшой Гризманн выиграл борьбу за мяч в гораздо более мощного Косьельни, к тому откровенно неуклюжими действиями отличились голкипер Оспина и другой центральный защитник Мустафе, которые попадали один за один, очевидно, кланяясь величия французского нападающего, а тот спокойно отправил попал под перекладину.

Немного странно, но на протяжении всего матча Арсен Венгер, который покинет команду по окончании сезона, не сделал ни одной замены.

"Арсенал" - "Атлетико" 1:1

Голы: Ляказетт, 61 - Гризманн, 82

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафе, Косьельни, Монреаль, Джака, Рэмзи, Уилшир, Уэлбек, Озил, Ляказетт

"Атлетико": Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Люка Эрнандес, Корреа (Савич, 75), Парты, Сауль, Коке, Гамейро (Габи, 65), Гризманн (Торрес, 85)

Предупреждение: Врсалько, 2

Удаление: Врсалько, 10 (второе предупреждение)

Смотрите видео голов:

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В параллельной встрече "Марсель" обыграл "Зальцбург" - 2: 0. Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе.

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