Как Ярмоленко помог "Вест Хему" победить "Рапид"

Андрей Ярмоленко выступает в АПЛ с лета 2018 года. Фото: REUTERS

В матче второго тура Лиги конференций "Вест Хэм" победил австрийский "Рапид" - 2:0.

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоелнко вышел в стартовом составе, но в целом провел слабый матч.

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Лидер сборной Украины может записать себе в актив только участие в голевой атаке в середине первого тайма. Украинец отдал роскошный пас на Майкла Антонио. Тот, в свою очередь, ассистировал Деклан Райсу.

"Вест Хэм" возглавляет свою группу в Лиге Европы, имея две победы в двух матчах. В третьем-четвертом турах ЛЕ "Вест Хэм" сыграет против "Генка". В АПЛ "молотобойцы" занимают седьмое место, отставая от лидера "Ливерпуля" на четыре очка.