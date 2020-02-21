Кадар покинет "Динамо" - СМИ

Тамаш Кадар провел в Украине три года. Фото: ФК "Динамо"

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар покинет команду в ближайшее время.

Защитник переведен в молодежную команду из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко и хочет сменить команду, сообщает "Динамомания".

Название нового клуба Кадара пока держится в тайне. Трансферное окно в Европе закрыто во всех ведущих чемпионатах. Венгр может перебраться в Россию, Польшу или Чехию, где еще можно регистрировать новых игроков.

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Тамаш Кадар перебрался в "Динамо" зимой 2017 года. В текущем сезоне сыграл в 17 матчах киевской команды.