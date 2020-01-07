Кадар останется в "Динамо"

Ташам Кадар залишається в "Динамо". Фото: з відкритих джерел

Защитник Тамаш Кадар и "Динамо" не ведут никаких переговоров с "Фехерваром" по трансферу или аренды игрока.

Ранее сообщалось, что Кадар прошел медосмотр в венгерском "Фехерваре" и в ближайшее время подпишет соглашение с клубом.

Защитник, как и другие игроки "Динамо" выйдет из отпуска 10 января. Именно в этот день у киевлян начинается подготовка ко второй части сезона, пишет "dynamo.kiev.ua"

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В нынешнем сезоне на счету Тамаша Кадара 1 голевая передача в 20 матчах за "Динамо".