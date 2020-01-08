Кадар опроверг информацию о переходе в "Фехервар"

Болельщики "Динамо" называют Кадара одним из самых медленных защитников клуба

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар заявил, что не перейдет в "Фехервар". Он назвал информацию о его возможном переходе ложью.

"Я перехожу в "Фехервар"? Это полнейшая ложь! Последний раз я разговаривал с Золтаном Ковачем, спортивным директором "Фехервара", еще в прошлом году, когда у них был тренировочный лагерь в Марбелье рядом с нами. У меня с ним хорошие отношения, но с момента той встречи мы не обменивались даже сообщениями. Я не знаю, общался ли мой менеджер с Ковачем или кем-то из "Фехервара", но если это так, то это было не в моих интересах. Я не был в расположении этого клуба и не проходил там медосмотр, Более того, и не буду этого делать". Об этом сообщает xsport.ua

"Я не читаю статей, особенно в интернете, потому что там много ложной информации. Вот почему я даже стараюсь не делать каких-либо заявлений. Я был озадачен этой новостью, когда моя семья и друзья рассказали мне, о чем прочитали. Я думаю, у меня должны быть самые реальные новости о себе.

Это противная ложь! Не говоря уж о том, что если кто-то проходит медосмотр, то стороны должны договориться до того момента. Но я подчеркну, что не был у них на медосмотре и не поехал бы даже, так как не было никаких переговоров между мной, моим менеджером и их представителями. Поэтому это все ложь на все 100%. Вот поэтому я и не общаюсь с журналистами – ни с украинскими, ни с венгерскими".

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Ранее стало известно, что "Фехервар" отказался от Кадара. Игрок останется в "Динамо". В нынешнем чемпионате Украины Кадар сыграл 13 матчей.