Из-за российского допинга поделят Кубок мира

Кайса Макаряйнен с Кубком мира. Фото: Reuters

21 декабря на заседании Исполнительного комитета IBU было принято решение разделить победу в общем зачете Кубка мира сезона 2013-2014 между двумя спортсменками – финкой Кайсой Макаряйнен и норвежкой Турой Бергер.

Это решение было вызвано постановлением CAS о допинговой дисквалификации россиянки Ольги Зайцевой и аннулировании ее результатов в девяти гонках Кубка мира сезона 2013-2014. Общий зачет был перечислен, в результате чего Большой хрустальный глобус фактически перешел от Кайсы Мякяряйнен к Туре Бергер.

В официальном заявлении IBU говорится:

"Поскольку невозможно воссоздать ситуацию, в которой спортсменки получили бы возможность честно бороться в финале сезона за победу в общем зачете Кубка мира, Исполнительный комитет IBU единогласно решил вручить обеим биатлонисткам по Хрустальному глобусу и разделить победу в сезоне 2013-2014 между Кайсой Макаряйнен и Турой Бергер . IBU считает такое решение справедливым, ведь "чистые" спортсмены не могут быть наказаны за нарушение других.

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Официальная церемония награждения будет проведена на одном из этапов Кубка мира текущего сезона. Тура Бергер также получит денежное вознаграждение за победу в общем зачете".