Из-за нарушения правил матч сербских команд перерос в грандиозную драку

Никола Гробович отличился хамским поступком, за что получил тумаков

В Сербии состоялась грандиозная драка между футболистами команд "Металац" и "Бачка" во время матча первой лиги чемпионата страны.

В одном из эпизодов игрок "Бачки" получил травму, оставшись лежать на газоне. Его партнеры по команде остановились, ожидая, когда соперник, по правилам фэйр-плей, выбьет мяч за пределы поля.

Однако этого не произошло. Более того, форвард "Металац" Никола Грбович, получив мяч, вышел на ворота "Бачки" и реализовал выход один на один. Интересно, что, как сообщает Sportarena, арбитр гол засчитал.

Игроки "Бачки" едва не устроили самосуд Грбовичу прямо на футбольном поле, и тот вынужден был спасаться бегством. В результате началась драка, которая завершилась одним исключением в "Металац" и двумя красными карточками для игроков "Бачки".

En seconde division serbe, un quiproquo entre Metalac et Bačka se termine en générale. pic.twitter.com/78g95ktJiI — Lazar van Parijs (@LazarVP) 26 августа 2019 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известного арбитра не пускали в бар без документов

Поединок завершился победой "Металаца" со счетом 2:0.