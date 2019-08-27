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вторник, 27 августа 2019 15:23

Из-за нарушения правил матч сербских команд перерос в грандиозную драку

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Из-за нарушения правил матч сербских команд перерос в грандиозную драку
Никола Гробович отличился хамским поступком, за что получил тумаков

В Сербии состоялась грандиозная драка между футболистами команд "Металац" и "Бачка" во время матча первой лиги чемпионата страны.

В одном из эпизодов игрок "Бачки" получил травму, оставшись лежать на газоне. Его партнеры по команде остановились, ожидая, когда соперник, по правилам фэйр-плей, выбьет мяч за пределы поля.

Однако этого не произошло. Более того, форвард "Металац" Никола Грбович, получив мяч, вышел на ворота "Бачки" и реализовал выход один на один. Интересно, что, как сообщает Sportarena, арбитр гол засчитал.

Игроки "Бачки" едва не устроили самосуд Грбовичу прямо на футбольном поле, и тот вынужден был спасаться бегством. В результате началась драка, которая завершилась одним исключением в "Металац" и двумя красными карточками для игроков "Бачки".

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Поединок завершился победой "Металаца" со счетом 2:0.

https://sportarena.com
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Дата
27
августа

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