Известный украинский футбольный клуб прекращает свое существование

"Арсенал" из - за финансовых проблем не будет играть в Первой лиге

"Арсенал-Киев" не начнет выступления в Первой лиге сезона-2019/20.

Как стало известно "Sport Arena", "Арсенал-Киев" не будет играть в Первой лиге в новом сезоне. Руководство столичного клуба сообщил об этом решении президента ПФЛ Сергея Макарова в официальном заявлении.

По информации издания, причина снятия "канониров" с чемпионата - финансовые и организационные проблемы клуба.

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По итогам прошлого чемпионата Арсенал-Киев вылетел из Премьер-лиги, заняв последнее двенадцатое место в чемпионате.