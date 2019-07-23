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вторник, 23 июля 2019 10:30

Известный украинский футбольный клуб прекращает свое существование

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Известный украинский футбольный клуб прекращает свое существование
"Арсенал" из - за финансовых проблем не будет играть в Первой лиге

"Арсенал-Киев" не начнет выступления в Первой лиге сезона-2019/20.

Как стало известно "Sport Arena", "Арсенал-Киев" не будет играть в Первой лиге в новом сезоне. Руководство столичного клуба сообщил об этом решении президента ПФЛ Сергея Макарова в официальном заявлении.

По информации издания, причина снятия "канониров" с чемпионата - финансовые и организационные проблемы клуба.

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По итогам прошлого чемпионата Арсенал-Киев вылетел из Премьер-лиги, заняв последнее двенадцатое место в чемпионате.

https://football24.ua
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