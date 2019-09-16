Известный украинский футболист забил невероятный гол пяткой в европейском чемпионате

Денис Олейник помог своей команде одержать ничью

Украинец Денис Олейник помог финском СИК избежать поражения в домашнем матче против ВВС

Олейник на 88-й минуте нанес удар пяткой, находясь спиной к воротам. Голкипер не ожидал такой удар, ведь перед ним находились многие его защитников. Поэтому не отреагировал на этот срок.

Для Олейника это восьмой гол в чемпионате Финляндии. Его команда идет не втором месте в группе выбывание.

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Денис Олейник - воспитанник "Динамо", но за первую команду провел только три игры. Играл за "Днепр", "Металлист", "Десну", "Арсенал", "Витесс", "Дармштадт".