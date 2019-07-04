Известный нидерландский футболист объявил о завершении карьеры

Роббена замучили травмы, поэтому он решил завершить с футболом

Экс-звезда "Баварии" и сборной Нидерландов Арьен Роббен решил не продолжать карьеру после окончания контракта с мюнхенским клубом.

"Я много думал в последние несколько недель. Все знают, что я взял время, чтобы сделать взвешенное решение о своем будущем после последнего матча за" Баварию ". И я решил закончить свою карьеру профессионального футболиста.

Без всяких сомнений, это самое сложное решение в моей карьере. Решение, где сердце и разум сошлись. Любовь к игре и убежденность, что ты все еще можешь справиться с целым миром противостояла реальности, в которой не все происходит так, как ты хочешь. Ты больше не 16-летний парень, который понятия не имеет, что такое травмы ", - цитирует Роббена" nos.nl ".

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Напомним, полузащитник покинул "Баварию" в это межсезонье после окончания контракта. Экс-игрок сборной Нидерландов провел в Мюнхене 10 лет. Кроме "Баварии", Роббен за свою карьеру успел поиграть за "Гронинген", "ПСВ", "Челси" и "Реал".