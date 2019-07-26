Известный итальянский тренер может возглавить клуб из Китая

Гаттузо после неудачной работы с "Миланом" хочет получить новый вызов

Гаттузо может стать главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа"

Легенда "россонери" Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб, в который недавно присоединился форвард сборной Италии Эль-Шаарави Об этом сообщает "Sportitalia".

По информации издания, Гаттузо готов вернуться к тренерской работе. Ранее его фамилия связывали с вакантными должностями в английском "Ньюкасле" и аравийском "Аль-Хиляль", и оба клуба предпочли другим специалистам.

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Дженнаро Гаттузо прошлый сезон провел в "Милане", но "красно-черные" не смогли попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Ранее он тренировал Примавера "Милана", "Пизу", "ОФИ", "Палермо" и "Сьон".