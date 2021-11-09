Известный итальянский рефери станет куратором украинских арбитров

Футбольный экс-арбитр из Италии 50-летний Никола Риццоли будет работать в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Риццоли получил предложение стать куратором украинских судей, сообщил в Facebook руководитель УАФ Андрей Павелко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучи продолжит руководить украинскими футбольными арбитрами

Павелко сообщил, что предложил Риццоли готовить украинских рефери.

Инициативу о назначении Риццоли должен поддержать исполком УАФ, который состоится 17 ноября. Риццоли уже принял предложение президента УАФ.

Главой Комитета арбитров УАФ останется итальянец Лучано Лучи. Он возглавляет комитет с 2015 года.

Никола Риццоли - именитый рефери в футболе. Итальянский арбитр работал на финале Лиги чемпионов 2013, в котором "Бавария" победила "Боруссию" Дортмунд.

Год спустя Риццоли доверили финал Кубка мира между сборными Германии и Аргентины.

Судья работал на матчах Серии А с 2002 года и семь раз был признан лучшим арбитром Италии.

Рефери завершил карьеру в 2017-м, после чего работал руководителем судейского корпуса Серии А.