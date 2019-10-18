Известный итальянский клуб объявлен банкротом

Звезда "Ювентуса" Дибала начинал свою карьеру в Европе именно с выступлений за "Палермо". Фото: рейтер

Итальянский "Палермо" официально объявил о расформировании клуба за больших долгов и создание новой команды, об этом пишет "Футбол 24".

Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца клуба Маурицио Дзампарини, предложил выплатить 10 млн евро, однако суд отклонил это предложение, поскольку долги "Палермо" значительно больше. Поэтому клуб начал процедуру банкротства.

"Палермо" уже создал новое юридическое лицо (SSD Palermo), которая выступает в любительском чемпионате. Команда должна пройти все ступеньки итальянского футбола, чтобы вернуться в Серию А.

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"Палермо" за свою более 100-летнюю историю 3 играл в финале Кубка Италии. В разное время состав команды защищали такие известные игроки как: Гроссу, Барцальи, Пасторе, Дибала, Донати, Раньери.