Известный европейский тренер заявил, что готов тренировать "Динамо"

Хуанде Рамос опять готов работь в Украине

Бывший тренер "Днепра" Хуанде Рамос рассказал, что не против вновь поработать в Украине.

"Я имел положительный опыт работы в Украине, поэтому для меня возврата не будет проблемой.

Если мне предложит пост "Динамо", мне сначала надо ознакомиться с составом и понять, какие цели ставит перед собой клуб ", - сказал Рамос программе" Бомбардир ".

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Напомним, с 2010 по 2014 годы двукратный победитель Кубка УЕФА возглавлял Днепр.