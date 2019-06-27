Известный европейский тренер заявил, что готов тренировать "Динамо"

Бывший тренер "Днепра" Хуанде Рамос рассказал, что не против вновь поработать в Украине.
"Я имел положительный опыт работы в Украине, поэтому для меня возврата не будет проблемой.
Если мне предложит пост "Динамо", мне сначала надо ознакомиться с составом и понять, какие цели ставит перед собой клуб ", - сказал Рамос программе" Бомбардир ".
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Напомним, с 2010 по 2014 годы двукратный победитель Кубка УЕФА возглавлял Днепр.
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