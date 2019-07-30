Известный боксер распускал руки в самолете

Скандал с боксером в самолете. ФОТО: OBOZREVATEL

Чемпион мира по боксу по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев стал фигурантом скандала в самолете.

"Перед взлетом одна из пасажирок пожаловадась персоналу авиакомпании на Ковалева, который сидел рядом. По ее словам, попутчик хватать ее за руки, пытался целовать и даже бросал в нее деньгами ", - передает The Athletic.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американский боксер сенсационно проиграл тяжелым нокаутом чемпионский титул

Боксера сняли с рейса, но полицию не вызвали. Расследование инцидента не будет.

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук одержал уверенную победу в главном поединке вечера бокса в Голливуде, Калифорния.