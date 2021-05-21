Известного тренера пожизненно исключили из футбола

Севидова отстранили от футбола. Фото: Футбол

Апелляционный комитет УАФ пожизненно отстранил тренера Александра Севидова от футбола.

Данное решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), сообщает УАФ.

Севидову запретили любую деятельность сроком на 5 лет через организацию договорных матчей в ФК "Сумы".

Комитет по этике и честной игре и сам тренер обжаловали это решение: комитет просил пожизненную дисквалификацию, а Севидов - ее полную отмену.

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Севидов в 2020 году обвинялся УАФ в организации договорных матчей и даже был дисквалифицирован, но подал апелляцию. Последние два месяца он занимал должность тренера консультанта в ФК Минай, который вылетел из УПЛ.