Известного арбитра не пускали в бар без документов

Ховард Уэбб ранее работал на матчах АПЛ и еврокубков

Известный арбитр Ховард Уэбб попал в курьезную ситуацию в США. При входе в один из местных баров у 48-летнего экс-рефери ФИФА попросили предъявить удостоверение личности.

Такого в Ховарда Уэбба, который по профессии является полицейским, с собой не оказалось. Хотя он явно выглядит старше 21-летний возраст, но американские законы позволяют запрашивать документы в любой лица.

Ситуация разрешилась оригинально - один из друзей бывшего арбитра показал страницу Ховарда Уэбба в Википедии. Это убедило охрану пустить компанию в заведение, сообщает "The Sun".

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Ховард Уэбб - бывший английский футбольный арбитр. С 2003 по 2014 года Обслуживал матчи английской Премьер-лиги. С 2005 по 2014 годы - арбитр ФИФА. В августе 2014 объявил о завершении карьеры арбитра, а также, что в дальнейшем будет работать техническим директором судейского комитета.