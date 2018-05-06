Известно, где "Реал" и "Ливерпуль" поселятся в Киеве

"Ливерпуль" поселится в самом сердце Киева. Фото: Daily Mail

Один из участников финального матча Лиги чемпионов - мадридский "Реал" выбрал отель в Киеве, в котором будет жить до и после поединка.

Так, испанский клуб остановил внимание на гостинице "Опера", который принадлежит Ринату Ахметову и в котором находятся кабинеты всех топ-менеджеров "Шахтера".

"Ливерпуль" выбрал отель "Интерконтиненталь" на Михайловской площади. Делегации обоих клубов прибудут в Киев 24 мая.

25 мая пройдут предматчевые тренировки на НСК "Олимпийском". "Ливерпуль" начнет занятия в 18.00, "Реал" - в 20.00. Пресс-конференция главного тренера англичан Юргена Клоппа начнется в 17.15, главного тренера мадридцев Зинедина Зидана - в 19.15.

Команды сыграют в традиционных цветах: "Реал" - в белом, "Ливерпуль" - в красном.

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Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая.