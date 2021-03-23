Изменили конструкцию футбольных ворот

Сетку для футбольных ворот запатентовал инженер Броди из Ливерпуля. Фото: pinterest.com

23 марта 1891 года впервые использовали сетку для футбольных ворот. Нововведение сделали в Англии во время матча между сборными Юга и Севера.

Первые упоминания о футболе в Англии датируются 1314 годом. Эту дату можно считать временем зарождения футбола. Тогда ворота не были защищены сеткой. Их конструкция состояла из двух палок. Впоследствии их соединили веревочной перекладиной, после того как в одном из матчей забили "скандальный" гол: мяч прошел между штангами на высоте почти 3 м.

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В 1890 году инженер Броди из Ливерпуля изобрел и запатентовал сетку для ворот. Однако использовать ее постоянно начали только через год.

Около 250 млн мужчин и женщин из более чем 200 стран играют в футбол. Это делает его самым популярным в мире видом спорта. Первые правила игры, которые четко различали футбол и регби, были записаны в 1863 году.